Troublant. Hervé Barbereau : la démonstration d'hypnose au Théâtre à l'Ouest de Rouen

Remarqué grâce à l'émission de M6 "La France a un incroyable talent", Hervé Barbereau est accueilli par le Théâtre à l'Ouest pour se prêter à une démonstration de son savoir-faire. L'hypnotiseur répond à nos questions :

Comment avez-vous appris l'hypnose ?

"C'est à l'âge de 23 ans que j'ai décidé d'apprendre l'hypnose après avoir assisté à une conférence sur le sujet. J'ai voulu comprendre le mécanisme et en reproduire le fonctionnement. J'ai appris seul à maîtriser cette discipline avec pour seul support des livres. Il m'a fallu sept ans pour être en mesure d'hypnotiser une première personne !"

Quels mécanismes utilisez-vous pour plonger un cobaye en état d'hypnose ?

"Au début, j'ai travaillé la technique dites d'"induction directe" qui consiste à créer une confusion dans le cerveau en distillant de fausses informations. Lorsque j'ai commencé à travailler l'hypnose, je ne savais pas qu'il y avait tant de techniques différentes. J'ai ensuite appris à maîtriser une autre technique de référence qu'on appelle "la rupture de Pattern" et qui vise à déstabiliser la personne, mais en fait il y a autant de technique que de personnalités et je les pratique toutes. Il faut surtout s'adapter à la personne que l'on a en face de soi."

Quels sens sollicitez-vous chez vos cobayes ?

"Les hypnotiseurs stimulent plusieurs sens simultanément. Je travaille ma voix particulièrement. Pendant la démonstration, ma voix est toujours lente, posée et très calme. Cela permet de mettre la personne en confiance. Je me sers aussi du toucher pour plonger mes cobayes dans la transe hypnotique. J'entretiens un contact physique et je dépasse même la bulle de proximité dans laquelle chacun, sans même s'en rendre compte, se maintient. Je plonge également avec intensité mon regard dans le leur."

Comment savoir si vos cobayes simulent ou non ?

"Il arrive souvent que des spectateurs incrédules et des détracteurs cherchent à monter sur scène et tentent de simuler pour remettre en questions mes compétences mais il y a des signes qui ne trompent pas. Une personne en état d'hypnose prend une posture particulière : affaissée sans être recroquevillée sur elle-même, les muscles sont engourdis, le visage est détendu, la respiration ralentie. Si les yeux sont ouverts, le regard est ébahi, flou, dans le vague, si les paupières sont closes, les yeux cillent sans cesse comme en sommeil paradoxal."

Combien de personnes montent sur scène pendant votre spectacle ?

"Il y a toujours simultanément une vingtaine de personnes sur scène. Ce sont les gens qui sont les plus réactifs dans le public. Tout le monde peut être hypnotisable mais cela prend plus ou moins de temps en fonction de notre capacité à lâcher prise. Or, c'est un spectacle, il faut donc que je plonge rapidement mes cobayes dans la transe hypnotique. En moyenne par an, je plonge donc 4 000 personnes dans cet état… juste le temps du spectacle bien sûr !"

Que faites-vous vivre à vos spectateurs comme expérience sous hypnose ?

"Je ne fais jamais rien de méchant. Parmi les scénarios que je leur propose, je les fais réagir face à un film en salle de cinéma, je les fais danser en discothèque ou manger une glace. Mais à un moment donné dans le spectacle je jette un froid en montrant combien l'hypnose peut potentiellement être dangereuse si elle n'est pas maîtrisée."

De quoi se souviennent-ils ?

"Malgré ce que l'on croit, c'est très aléatoire. Certains vont, pendant l'expérience, avoir enregistré un souvenir très vif, d'autres pas. On ne se rappelle pas forcément de tout. On peut focaliser sur certains détails, : le rire des amis, la voix de l'hypnotiseur… Mais tous ceux que j'hypnotise sortent de cet état avec un sentiment de bien-être et de détente mais aussi bien sûr de surprise après avoir vécu cette expérience insolite !"

Pratique. Mercredi 4 et jeudi 5 avril 2018 à 20 heures. Théâtre à l'ouest à Rouen. De 16 à 20 €. billetweb.fr

