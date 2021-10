Evènement : concert gratuit à Cherbourg

Pour la première fois, Tendance Ouest vous offre un concert live du nouvel an. C'est dit et écrit, nous fêterons ensemble 2012 dignement.

Tendance Live évènement au Méga CGR de Cherbourg le vendredi 13 janvier 2012 à 20H00. Concert gratuit sur invitation, réservé aux plus rapides d'entre vous.

Depuis quelques jours, pour recevoir vos invitations pour 2 personnes, vous pouvez jouer par SMS en envoyant CONCERT au 7 11 12 (50 centimes + coût du sms).

500 places pour 500 auditeurs seulement !

Avec au programme et en live complet :

- Le groupe belge Suarez qui a notamment joué en première partie de Yannick Noah.

- Mani, dernier groupe produit via MYMAJORCOMPAGNY qui vient de sortir son premier single "Bang Bang" Le groupe a notamment participer à des BO de films et au titre Starlight des Supermen Lovers.

- Merwan Rim, qui s'est illustré dans de nombreuses comédies musicales comme les dix Commandements, le Roi Soleil et dernièrement l'Opéra Rock Mozart. Il sort son premier album solo.



- Tom Frager, l'interprête de "Lady Mélody" et "Give me that love" qui termine en ce moment son 4ème album.

- Boulevard des Airs, groupe originaire de Tarbes à qui l'on doit "Cielo Ciego". Un groupe grand esport de la scène alternative française.



- Da Silva qui fête ses 10 ans de carrière. Il viendra présenter "La Distance", son 4ème album solo.

Pour fêter 2012, Tendance Ouest vous offre un concert privé unique à Cherbourg, ville mythique de Normandie, à l'extrêmité nord du Cotentin, protégée par la plus grande rade artificielle du monde.

Oubliez vos soucis l'instant d'une soirée inoubliable avec votre radio et un plateau d'artistes généreux et talentueux.