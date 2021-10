Caen. Des micro-chambres fabriquées à Caen bientôt testées sur des aires d'autoroute

Piquer un petit somme entre deux trains ou lors d'une pause sur l'autoroute en toute tranquillité : c'est ce que propose l'entreprise caennaise (Calvados) Sombox qui développe depuis 2013 un concept de micro-chambres.

Des gares aux entreprises

Destinés aux aires d'autoroutes, aux gares, aux aéroports ou encore aux hôpitaux et grandes entreprises en France et à l'international, ces petits cocons privatifs seront testés à partir de l'été 2018 sure des aires d'autoroutes près du Mans.

Développées notamment grâce à une aide de la Région Normandie à hauteur de 120 000 €, ces micro-chambres, entièrement isolées du bruit et tout confort, seront proposées aux usagers à partir de 6 € la demi-heure.

