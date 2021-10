Le P’tit B, Rue du Vaugueux

L’établissement, situé dans le quartier historique du Vaugueux, a beaucoup de charme et propose le midi une formule entrée-plat ou plat-dessert pour 13€. Terrine de gibier et sa gelée de groseille, oeuf poché et lieu fumé crème citronnée, velouté de patate douce... Les entrées attirent toutes les unes plus que les autres. Les plats se dégustent avec autant de plaisir: tagliatelle aux deux saumons et basilic, jambonnette de volaille confite ail et persil pommes sautées, faux-filet de boeuf servi avec des frites... Les desserts n’en finissent pas d’aiguiser l’appétit : soupe d’agrumes à la cardamome, croustillant de pomme au romarin coulis d’abricot ou soufflé glacé au Grand Marnier.

Pas de fausse note

J’opte finalement pour une jambonnette en direct. Le serveur est aimable. Le plat arrive relativement vite. Rien à dire : c’est bon. Mon voisin de table a choisi le faux-filet. Je l’entends dire que la viande est excellente. A la regarder, c’est vrai qu’elle fait envie. Pour la suite, le soufflé glacé au Grand Marnier m’intrigue assez pour que je le choisisse. Il est servi avec un coulis de fruits rouges. Succulent. Bref, aucune fausse note pour ce repas. A noter tout de même le prix du vin au verre un peu élevé (en moyenne entre 5 et 7euros).

Pratique. Le P’tit B, 15, rue du Vaugueux à Caen. Tél. 02 31 93 50 76.