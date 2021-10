Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit : Petit Biscuit et Les Décalés du Bocage rejoignent la programmation

La programmation de Papillons de Nuit est désormais définitive, Petit Biscuit et Les Décalés du Bocage rejoignent la programmation qui compte ainsi 38 artistes, attendus les 18, 19 et 20 mai 2018 à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche).

Petit Biscuit, le 18 mai

Il y a chez Petit Biscuit une réelle volonté d'aller au-delà de la tradition de la musique électronique en y ajoutant une dimension humaine : voix, piano, guitare sont autant de témoins de ses années de solfège et de cours de musique. Ses influences vont de la house au hip-hop et il cite Flume et Bonobo comme source d'admiration et d'inspiration. Il en résulte une série de morceaux oniriques et délicats, à la fois doux et dansants, caractéristiques de la chill wave.

Les Décalés du Bocage, le 19 mai

Cultivant leur passion pour leur village natal, ils l'expriment à travers un reggae-rock à l'air innocent mais qui n'en pense pas moins. Les modèles sont presque évidents : Tryo, Sinsemilia, La Rue Ketanou… Pour autant, Les Décalés du Bocage se sont forgé une identité propre au fil des ans.

