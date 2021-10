Le floorball séduit de plus en plus de Caennais

Le floorball se joue en gymnase, avec comme simple équipement des tennis, un short et un tee-shirt.

Deux équipes mixtes, composées de cinq joueurs et d’un gardien s’affrontent sur un terrain similaire à celui du handball. Comme au hockey, chaque joueur a une cross et doit pousser la balle dans le but adverse pour marquer. Un match se déroule en trois tiers-temps de vingt minutes. Contrairement au hockey, les charges sont interdites. Le matériel est beaucoup plus léger, les cross étant en carbone et les balles en plastique étant creuses.

“C’est un sport très facile, accessible à tous. On ressent très vite beaucoup de sensation. Il faut à la fois être endurant et explosif, car les actions sont très rapides, on court tout le temps” explique Quentin Mariette, président du Floorball Caen club. L’équipe de la capitale bas-normande évolue en deuxième division avec 15 autres équipes.

Heidi Cahlik

Pratique. Informations au 06 30 59 56 77

Photos : http://www.caenfloorball.fr/