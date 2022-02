Floorball : les Caennais sont en forme

Ils ont signé deux larges victoires, le week-end des 8 et 9 février. Caen Floorball a d'abord dominé Angers 15-1, à la faveur de deux derniers tiers ultra-offensifs (6-1 et 6-0). Ils ont ensuite infligé semblable sanction aux joueurs locaux, battus 17-0. La différence de niveau était trop conséquente pour les deux équipes face à des Caennais favoris pour l'accession en D1.

Caen reste premier à égalité de points avec Nantes. Les deux derniers matchs de la saison régulière, les 9 et 10 mars, s'annoncent comme une formalité face à Rennes et Saint-Lô. Les choses sérieuses commenceront un peu plus tard avec les quarts de finale des playoffs. La montée est en ligne de mire.