Gâteau sans cerise pour Caen Floorball

Les Caennais ont lourdement perdu contre Annecy, à Grenoble, en finale de la compétition (6-1). "C'est une très bonne équipe, qui a dans ses rangs le capitaine et le gardien de l'équipe de France, présente Vincent Grieu, lui aussi international. On espérait les faire douter mais ils nous ont dominés techniquement et collectivement. On s'est senti un peu impuissant."

Caen Floorball a vite compris qu'une victoire était impossible contre le rouleau-compresseur rhône-alpin. "On n'avait pas les armes pour gagner." L'essentiel a néanmoins été acquis avec l'accession en élite cinq ans après la création du club. La saison prochaine, à l'inverse de Wasquehal champion de France dès sa première année à ce niveau, Caen jouera le maintien. "On construit sur du long terme", précise Vincent Grieu.