Le Caen Floorball s'impose à domicile

Ce sport de crosse se disputant en gymnase et sans patin a gagné de nouveaux galons à Caen grâce à l'accession du club local en D1 le mois dernier. Le floorball était à l'honneur le week-end des 8 et 9 juin à l'occasion de la Coupe des Crosses, tournoi réunissant diverses équipes de hockey. La deuxième édition de cette compétition amicale a vu une finale 100 % caennaise entre floorballeurs et roller-hockeyeurs.

Vainqueurs la saison dernière, les Drakkars du hockey-sur-glace ont dû se contenter du septième rang (sur huit) en raison d'un effectif peu nombreux. Caen Floorball s'est imposé 5-2 face aux Conquérants. Rennes et Amiens, deux équipes de floorball, ont pris les troisième et quatrième places. Le HCV Caen EC (hockey-sur-gazon) a fini cinquième.