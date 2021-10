Basket (N2M) : le CBC fait la fête avant Noël

Les deux équipes se sont retrouvées samedi 17 décembre pour un choc au sommet… de Nationale 2, la quatrième division. Porté par un public en ébullition, Caen a réalisé l'exploit de dominer d'un bout à l'autre de la rencontre le leader du championnat (89-72). Bien entrés dans le match, au contraire d'un adversaire d'abord très maladroit (11-2), les Caennais ont affiché une maîtrise étonnante au vu de l'opposition à laquelle ils devaient faire face.

"On a toujours mené, je n'ai pas eu peur un seul instant, assure Fabrice Calmon. On a vraiment contrôlé le match de A à Z contre le leader et sans Assane Seck (blessé)." Les Caennais, qui ont vu leur adversaire revenir à un point dans le troisième quart-temps, ont appliqué à la lettre les consignes pourtant difficiles de leurs entraîneurs.

"On avait noté deux mots dans le vestiaire avant le match : rigueur et folie, deux concepts complètement opposés, raconte Fabrice Calmon. On est souvent soit dans l'un, soit dans l'autre, rarement dans les deux. Pour les contenir physiquement, il fallait de la rigueur, car cette équipe est surdimensionnée pour notre division. À côté de ça, il nous fallait ce grain de folie qui allait les chambouler, les mettre sur un autre rythme. Je ne voulais pas qu'ils jouent sur leur train-train. On a fait des choix défensifs un peu fous mais on a très bien défendu. Offensivement, il fallait qu'on prenne des risques. On les a pris, la balle a bien voulu rentrer, notamment sur des tirs à trois points, et ça a fait mal à l'adversaire. On a quand même mis 89 points à la meilleure défense de notre poule !" Les Caennais sont partis en vacances sur un bilan positif de huit victoires pour six défaites. Ils reprendront la compétition le 7 janvier en Coupe de France.