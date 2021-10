Basket (N2M) : le CBC tout en maîtrise

Dominateurs pendant la quasi-totalité de la rencontre (Ormes a passé quelques minutes devant dans le deuxième quart-temps), les Caennais ont encore impressionné chez eux. "C'est un bon match, estime leur entraîneur Fabrice Calmon. On a su amener la balle à l'intérieur et être dangereux à l'extérieur. Quand on met les paniers à l'intérieur, on n'est pas loin des cent points, ou on les dépasse. On n'a jamais été en péril au scoring, mais il aurait fallu qu'on soit capables de serrer les boulons beaucoup plus tôt."

Balayé au match aller, le CBC est en effet resté longtemps sous la menace adverse. Après son excellente entame de match (9-0), il n'a pu empêcher Ormes de revenir sur lui et de rester, jusqu'au milieu du dernier quart-temps, à portée de fusil. Certes, les Caennais ont toujours disposé d'une dizaine de points d'avance, mais l'écart ne garantissait rien contre les fines gâchettes ormoises. "C'est difficile de plier un match contre Ormes. Ça peut partir dans tous les sens avec eux." Sereins en fin de match, les Caennais se sont fait plaisir en dépassant la barre des cent points pour la deuxième fois de la saison. Ils sont sixièmes de Nationale 2 avant d'accueillir Carquefou (N2) en 32ème de finale de la Coupe de France, samedi 28 janvier.