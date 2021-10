Caen. Cyclisme : le Britannique Thomas Stewart remporte le Tour de Normandie [photos]

Une seconde. C'est l'écart entre le vainqueur du Tour de Normandie 2018 Thomas Stewart (team JLT-Condor) et ses deux poursuivants Alexander Krieger et Bjorn Tore Hem. Ce dimanche 25 mars 2018, celui qui occupait la première place du classement général depuis la cinquième étape a terminé 9e de l'ultime étape entre La Haye (Manche) et Caen (Calvados) et l'emporte non sans frayeur, car Krieger termine troisième de l'étape et rate de peu le titre. Le vainqueur de l'étape est l'italien Matteo Moschetti alors que le premier français du classement général est Clément Orceaux

Les réactions

Thomas Stewart (vainqueur du Tour) : "C'est sûrement la meilleure victoire de ma carrière car cette course est spéciale. C'est d'autant plus beau pour le public qu'on se tient à trois en une seconde, même si le compétiteur que je suis aurait préféré l'emporter plus largement".

Le coureur du VC Rouen Théo Nicolas est le meilleur grimpeur de ce Tour de Normandie 2018. - Anthony Derestiat

Théo Nicolas (coureur du VC Rouen et meilleur grimpeur du Tour) : "C'était une belle guerre pendant plusieurs jours, j'y ai laissé beaucoup d'énergie et j'ai bien été aidé par mes coéquipiers. Mon objectif inintial était juste de finir le Tour mais ça m'a souri et j'ai obtenu ce maillot à pois que j'ai tout fait pour défendre les jours suivants."

