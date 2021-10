Alençon. 8 kilomètres de tranchées pour chauffer plus propre et moins cher

À Alençon (Orne), l'arrivée d'une énorme chaufferie au bois nécessite depuis l'été dernier, tronçon par tronçon, le creusement de 8 kilomètres de tranchées dans les rues de la ville, pour amener la chaleur, grâce à des tuyaux, jusque vers 58 sites : hôpital, clinique, mairie, groupes scolaires, médiathèque, halle au blé … mais aussi des particuliers.

7 millions d'euros de travaux

Le projet d'un troisième réseau de chaleur-bois sur la ville d'Alençon (Orne) est né en 2010. Études, démarches administratives, appel d'offres, l'entreprise a été choisie en 2016, les travaux ont débuté un an plus tard. 28 000 mégawatts seront produits chaque année, 62 % grâce au bois, 13 % au gaz, 25 % en cogénération, par la chaufferie située derrière le Lycée Alain. Deux chaudières complémentaires seront installées au centre hospitalier et au CPO. Montant des travaux : 7 millions d'euros.

Du bois local

Ce nouveau système de chauffage utilisera du bois local, couplé à un système de cogénération (production au gaz de chaleur et d'électricité) avec au final moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère et un coup plus faible pour les utilisateurs (-5 à -15 %), dont le nombre dépasse les prévisions de 25 % ...

Bertrand Robert, conseiller communautaire délégué à l'énergie :

Les travaux engagés dans les rues depuis l'été 2017 vont se poursuivre jusqu'au mois d'août 2018. Le bâtiment de la chaufferie-bois est en cours de construction.

Claude Nicolas, directeur régional de l'entreprise Dalkia, qui réalise ces travaux :

Prochaine grosse phase de chantier : l'enfouissement des tuyaux sur le secteur de la Place Desmeulles. L'ensemble de ce nouveau dispositif entrera en service à l'automne 2018

