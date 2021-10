Batman: "The Dark Knight Rises" offre une première bande-annonc

Le réalisateur Christopher Nolan en profite pour lever le voile sur les personnages joués par Joseph Gordon-Levitt (John Blake), Marion Cotillard (Miranda Tate) et Anne Hathaway, mais sans son costume de Catwoman.

Assurément l'un des films les plus attendus de 2012, The Dark Knight Rises sortira en France le 25 juillet prochain. Christian Bale reprendra le rôle du Chevalier noir, et donnera la réplique à Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman, Michael Caine et Morgan Freeman.