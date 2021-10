Caen. Le port de Caen veut accueillir plus de bateaux de croisière

Comment faire en sorte que les bateaux de croisière fassent escale dans le port de Caen-Ouistreham (Calvados) ? C'est tout le travail du club croisière créé en 2015 et qui regroupe Caen la mer, l'office de tourisme, la CCI, Calvados tourisme et les Ports normands et associés (PNA).

Une quinzaine d'escales en 2023 ?

Entre mai et septembre 2018, cinq escales sont prévues soit sur le quai de Calix soit sur le quai Gaston Lamy, cours Cafarelli, selon la taille des bateaux. "Depuis plusieurs années, nous sommes entre trois et huit escales par an, explique Morgan Pravos, agent de promotion croisière pour l'Office de tourisme. Vers 2023 nous aimerions en avoir une quinzaine". Jeudi 23 août 2018, le Saga Pearl II s'arrêtera pendant deux jours dans le port de Caen-Ouistreham, avec à son bord 460 personnes. "C'est le plus gros bateau jamais accueilli à Caen".

Entre mai et septembre 2018 cinq escales sont prévues dans le port de Caen-Ouistreham. - Club croisière Caen Ouistreham

Vendre les atouts du territoire

Pour attirer ces croisières de luxe, Morgan Pravos et un confrère de Ports normands associés se rendent régulièrement sur des salons pour promouvoir le port et vendre les atouts du territoire. "Nous proposons notamment des excursions sur les plages du Débarquement qui fonctionnent toujours bien, la gastronomie dans le Pays d'Auge". Des demi-journées golf ou visite de haras attirent également les touristes anglais ou américains qui dépensent en moyenne, selon une étude de la ville de Cherbourg, une centaine d'euros en escale. Le club croisière mise aussi sur la proximité des quais avec le centre-ville. "Nous mettons en place des navettes direction le centre avec toujours un membre de l'office de tourisme à l'intérieur pour guider les visiteurs".

Des marchés de produits locaux sont proposés aux croisiéristes lorsqu'ils descendent des bateaux. - Club croisière Caen Ouistreham

Fidéliser les compagnies

Des réunions de sensibilisation des commerçants de Caen ont commencé pour communiquer sur les dates des escales et mettre en place, par exemple, des promotions pour les croisiéristes dans les boutiques. "L'enjeu est de fidéliser les compagnies pour les faire venir une vingtaine de fois dans l'année comme c'est déjà le cas avec le port de Honfleur".

