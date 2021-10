La Bande Originale de LOL version américaine accueille les BBBRUNES

Le morceau "Cul & Chemise" des BB Brunes, reprise du titre "Alright" de Supergrass sera présent sur la bande originale de l'adaptation américaine du film "LOL", dans lequel jouent Demi Moore et Miley Cirus.

En ce moment au travail sur son troisième album studio, le groupe prépare le successeur de "Nico Teen Love", sorti en 2009, sur lequel il avait opéré des arrangements plus fouillés que sur son premier disque, à l'image des morceaux "Lalalove You" et "Nico Teen Love".