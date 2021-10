Hérouville-Saint-Clair. Lourdes peines fermes pour des cambrioleurs récidivistes dans le Calvados

Nacim Kali âgé de 22 ans et Khalid Lakhal âgé de 33 ans ont comparu incarcérés devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mardi 13 mars 2018. Il leur était reproché quatre vols par ruse ainsi qu'une tentative de vol de septembre à octobre 2016 autour de l'agglomération caennaise. Pour Khalid Lakhal s'y ajoutent recel et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le jeudi 19 octobre 2016.

Malgré les preuves les deux hommes contestent

Les deux compères jettent leur dévolu sur des pavillons, en fracturant les portes tandis que leurs propriétaires sont au travail. Ils dérobent ce qu'ils y trouvent (bijoux, montres, télés, argent liquide... Des témoins, des vidéosurveillances ainsi que leur véhicule permettent de les identifier. Le plus âgé est bien connu à Hérouville Saint-Clair pour conduire une polo correspondant au numéro d'immatriculation relevé. En octobre 2016, une course poursuite sur l'autoroute entre la polo qui avait atteint les 160km/h, s'était engagée avec la police et s'est terminée en Iles-et-Vilaine. Durant l'enquête et à l'audience, les deux hommes contesteront être l'auteur des vols.

Peines fermes et maintien en détention

Au vu de leur parcours judiciaire le tribunal suit les réquisitions de la procureure.

Nacim Kali écope de 24 mois de prison ferme et Khalid Lakhal de 48 mois. Tous deux sont maintenus en détention. Ils devront s'acquitter d'un total de plus de 4 000 € de préjudice matériel et de 1 500 € de préjudice moral.

