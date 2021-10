Bretteville sur Laize. De la papeterie de luxe créée par deux Normands

Tous les deux issus des métiers de la communication, les Caennais Théo Bérard et Solenn Pype, installées à Bretteville-sur-Laize (Calvados) forment "un binôme dans la vie et dans le travail", explique la jeune femme. Leur marque de papeterie de luxe Phärre est née en décembre 2017 de "l'envie de vivre nos rêves ensemble et des possibilités infinies qu'offre le papier". La marque reflète les valeurs des créateurs tournées autour de l'excellence à la française, du développement durable et de l'attachement à l'artisanat.

Des produits sur-mesure

La marque Phärre, éco-responsable, s'attache à utiliser du papier en provenance de forêts durablement gérées. Les pages blanches ne subissent pas de traitement au chlore ce qui en facilite la conservation. Après les collections "Céleste" et "Marin d'eau douce", la nouvelle gamme intitulée "Mosaïque" vient d'être lancée. Solenn et Théo affichent des éditions limitées, à l'image du coffret Arpège, privilégiant le façonnage manuel en petite quantité.

Depuis février 2018, un nouveau service sur mesure a vu le jour pour accompagner les clients sur la création de faire-part, de cartes de visite et de cartons d'invitation. Les deux créateurs ont déjà de nouveaux projets en tête et souhaitent créer leur propre pop-up store à Caen pour exposer leurs produits.

Pratique : Boutique en ligne www.pharre.fr. Téléphone : 02 31 46 04 58

