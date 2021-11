Vaucelles. A Vaucelles, Cosmhana prend soin de vous par les fleurs

Coupler le soin du corps, l'éco-responsabilité et les plantes normandes. Voilà le pari de Valéria Turbout. Le pari semble réussi pour la marque Cosmhana disponible aujourd'hui dans plusieurs points de vente à Caen, Isigny-sur-Mer mais aussi dans la Manche.

Valéria Turbout a mis au point un savoir-faire se basant sur la perma-culture. Ainsi, sa production est 100 % éco-responsable puisqu'elle n'utilise aucun engrais et bichonne ses plantes avec des traitements eux-même à base de plante. Elle pousse la méthode encore plus loin en utilisant que des produits végans pour ses activités. Aucun terreau provenant de matière animale n'est utilisé pour créer ses produits.

Cosmhana propose donc des crèmes, des huiles et des savons-froids qui prendront soin de votre peau et de votre corps… Et ne dit-on pas "un esprit sain dans un corps sain"?