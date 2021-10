Cherbourg. Voile : le skipper manchois, Alexis Loison remporte la Solo Maître CoQ en Vendée

Après avoir remporté la petite course de la 15e édition de la Solo Maître CoQ mercredi 14 mars 2018, Alexis Loison, skipper cherbourgeois, a enfoncé le clou, ce dimanche 18 mars 2018. Il a terminé 3e de la grande course vers 3 h 30 aux Sables-d'Olonne (Vendée), derrière Benjamin Dutreux et Sébastien Simon.

Conditions de mer difficiles

Le skipper de Custo Pol, qui possédait un petit capital de points d'avance, a réussi à conserver sa première place malgré des conditions de mer pour le moins complexes et instables, sur la quasi-totalité du parcours, une boucle de 245 milles.

Le Cherbourgeois, remporte la première épreuve comptant pour le Championnat de France Élite de Course au Large, et vise cette année le podium de la Solitaire du Figaro.