Saint-Romain-de-Colbosc. Violent incendie à Saint-Romain-de-Colbosc : 50 bovins périssent

Un violent incendie s'est déclaré vendredi 16 mars 2018 vers 11 h 30 au 1 103 route du hameau d'enfer à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). À l'arrivée des pompiers, trois hangars agricoles d'une superficie de 2 000 m2 étaient entièrement embrasés. À 17 h 30, le feu était toujours en cours. L'intervention devrait durer une bonne partie de la nuit.

50 bovins périssent

À l'intérieur des hangars se trouvaient de la paille, deux engins agricoles et des remorques. 50 bovins sont décédés. 30 sont morts dans l'incendie et 20 autres ont dû être euthanasiés. Il se pourrait qu'il reste encore des animaux dans les bâtiments mais les pompiers ne peuvent plus y accéder les structures s'étant effondrées.

Les fumées ont été aperçues de très loin - Sandra Révérend

Le dégagement de fumée a été impressionnant. D'ailleurs quatre personnes ont été intoxiquées (trois adultes et un nourrisson). Un des adultes a été plus fortement intoxiqué que les autres. Il a fallu l'intervention de l'hélicoptère Dragon 76 pour le transférer vers l'hôpital Monod du Havre.

L'intervention a mobilisé 35 sapeurs-pompiers.

