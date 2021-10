Les cadeaux du 17 au 23 décembre sur Tendance Ouest

Un netbook HP-Mini d'une valeur de 299 euros offert par Daltoner :

Pour Noël, gagnez sur Tendance Ouest vos Netbook HP-Mini (299€) offert par les magasins Daltoner



Ecran led 10,1 pouces, disque dur 250 Go, wifi haut débit, bluetooth et webcam intégrée !

Pour vos cadeaux high-tech allez chez Daltoner à Cherbourg, St Lô, Vire, Avranches et Granville et sur daltoner.fr.

Pour participer, envoyez le mot clé TO par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS)

Une montre Rodania d'une valeur de 449 euros offerte par la bijouterie Marc Philippe :

La bijouterie Marc Philippe, 18 place du Général de Gaulle à St Lô vous offre votre montre femme, de marque Rodania - collection mystery - acier et céramique, cadran noir couleur acier et son véritable verre saphir d'une valeur de 449 euros



La bijouterie Marc Philippe, ouvert tous les jours même ce dimanche vous propose pour ce Noël, vos bijoux céramique, blanc et noir.

Pour participer, envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS)

A remporter aussi cette semaine sur Tendance Ouest :