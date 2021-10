Situé à Courseulles-sur-mer, Rire and pop associera musiques et humour sur ses différentes scènes. Un nouveau rendez-vous qui se veut à la fois familial et convivial, et qui veut se démarquer de l'offre existante en apportant quelque chose de neuf et de jeune.

C'est aussi dans cette démarche que l'organisateur, Yohan Lebas, a souhaité confier le volet communication de l'événement à des étudiants du BTS communication du lycée sainte ursule de Caen... il explique ses motivations.