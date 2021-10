Au programme, un volet musical qui compte pour la première édition des têtes d’affiche comme Corneille, Gérald de Palmas ou Inna Modja, et d’autres noms moins grand public, comme The Plasticines, Aurélie Cabrel ou Hushpuppies. L’autre volet, d’humour, accueillera Christophe Alévêque et Elisabeth Buffet.

Pratique. Du 14 au 17 juin au parc de l’Edit de Courseulles. Infos sur www.festivalrireandpop.com.