Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen laissent l'avantage à Amiens

La situation se corse pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Le mardi 13 mars 2018, les Normands se sont inclinés dans le match 3 de leur demi-finale de play-off. À Amiens, les Gothiques ont pris le dessus sur les Rouennais et reprennent l'avantage dans la série, deux victoires à une.

Le match a encore mis en avant les défenses, et aucun but n'a été marqué pendant le premier tiers-temps. Comme souvent depuis le début de play-off, les Jaunes et Noirs ont même manqué une opportunité d'inscrire leur premier but en supériorité numérique lors d'un cinq contre trois.

Les Rouennais moins en jambes

C'est sur une pénalité appelée en faveur des Gothiques que ceux-ci parviennent à ouvrir la marque, par Mario Trabucco (1-0). Mais Alex Aleardi ramène rapidement les deux équipes à égalité (1-1) avant la fin de ce deuxième tiers. Dans la dernière période, Amiens obtient à son tour un cinq contre trois et reprend l'avantage, toujours par Trabucco (2-1). Au courage, les Dragons parviennent à égaliser à deux minutes de la fin du match par Loïc Lampérier (2-2).

Si la prolongation ne donne rien, la séance des tirs aux buts tourne rapidement à l'avantage des Gothiques. Menés 2-1 dans cette série, les joueurs de Fabrice Lhenry joueront le match 4, toujours à Amiens, ce mercredi 14 mars 2018.

Fabrice Lhenry : "C'est notre moins bon match de la série. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, je suis assez déçu de la prestation ce soir. On a réussi à aller jusqu'aux penaltys, j'espérais un hold-up mais on a été beaucoup plus pénalisé, ce qui nous ont fait dépensé de l'énergie. J'ai trouvé qu'on était moins en jambes ce soir, on a forcé, on était pas tous ensemble. Ce qui est fait est fait, il faut maintenant aller chercher trois victoires. On a grillé deux jokers, il faut penser maintenant à demain (ce soir)."



