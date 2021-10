Lillebonne. Lillebonne : rencontres autour de l'emploi saisonnier

Le rendez-vous est à destination des jeunes qui souhaitent avoir une première expérience professionnelle ou tout simplement se faire un peu d'argent pendant les vacances. La Maison des compétences de Lillebonne organise mercredi 14 mars 2018 de 14h à 18h des rencontres autour de l'emploi saisonnier.

Écoutez Marie-Françoise Loison, élue à Caux Seine Agglo en charge de l'emploi et de l'insertion :

Au programme :

• Présence des Points information jeunesse, de la mission locale, d'employeurs privés et publics avec des offres à pourvoir

• Espace Recrutement et information : vendanges et jobs à la montagne

• Informations spécifiques : mineurs, service civique, mobilité européenne et internationale

• Espace Démarches de recherche d'emploi

• Témoignages de jeunes et d'employeurs



L'objectif de ces rencontres de l'emploi saisonnier est d'aider au mieux les personnes à la recherche d'un tel emploi. Sur place vous pourrez réaliser votre CV et votre lettre de motivation. Vous pourrez vous informer sur les démarches liées aux contrats saisonniers et cibler des employeurs potentiels.

Rencontres de l'emploi saisonnier – Mercredi 14 mars de 14h à 18h à la Maison des compétences de Lillebonne – entrée libre et gratuite.

