Le-Havre. Le stationnement moins cher pour les professionnels au Havre

Après les polémiques suite à l'instauration du forfait post-stationnement à 30 euros depuis le 1er janvier 2018, le conseil municipal du Havre (Seine-Maritime) a modifié lundi 12 mars 2018 le tarif d'abonnement annuel des professionnels. Pour les professionnels mobiles (comme les artisans, les professions médicales et paramédicales…) il passe de 450 euros à 250 euros par an. Cet abonnement est valable en extérieur sur l'ensemble des zones verte et orange de la cité Océane.

• A lire aussi : Stationnement : les amendes passent à 30 euros au Havre et 25 euros à Rouen



Attractivité économique du centre-ville

L'objectif est de ne pas pénaliser l'attractivité économique et commerciale du centre-ville. À noter que les formules d'abonnements hebdomadaire (15 euros), mensuelle (45 euros) et trimestrielle (125 euros) n'ont pas été modifiées. Pour les professionnels sédentaires, l'abonnement annuel est également à 250 euros à condition que l'entreprise soit domiciliée dans l'une des neuf zones vertes de la ville.

Gratuit pour les voitures électriques

Le Havre dispose de 11 102 places de stationnement payant entre 9h et 12h et entre 14h et 17h30. Il y a également 5 608 places au sein des 15 parkings souterrains ou en enclos. La Ville assure que le coût de stationnement dans la cité Océane est le moins cher de toutes les grandes villes de Normandie. Depuis le 1er janvier 2018, l'ensemble des places de stationnement réglementé sont gratuites pour les véhicules disposant de la pastille verte Crit'air (véhicules électriques ou à hydrogène).

LE HAVRE - Abonnement annuel pour les professionnels à 250 euros : la souscription est possible uniquement par l'entreprise (plusieurs abonnements sont possibles y compris pour ses salariés) et sur présentation de pièces justificatives.

A LIRE AUSSI.

Les vignettes anti-pollution obligatoires à Paris au 16 janvier

Le sort des vieux diesels en ville soumis à la justice allemande