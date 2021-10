Rouen. Ivre, il poignarde un ami dans le dos à Rouen et écope de 5 ans de prison ferme

Les faits remontent au 3 mars 2018 dans un appartement de Rouen, des amis partagent un apéritif. Sans raison apparente, Julienne Foulé, 47 ans, se lève soudainement et agresse un convive en lui portant des coups dans le dos à l'aide d'un couteau. La Police est appelée et voit, dès son arrivée, le prévenu s'enfuir en courant. Il est néanmoins interpellé peu après et placé en garde à vue. Il explique avoir trop bu ce soir-là et s'être fâché parce qu'il soupçonnait la victime de se droguer. Des témoins confirment l'état d'ébriété de leur ami et décrivent la scène aux policiers. Le prévenu hurlait et se faisait très menaçant en empoignant la victime, couteau à la main.

Il nie l'évidence

"Ce n'est pas moi qui ai porté les coups", assure le prévenu lors de son procès. Son casier judiciaire fait pourtant état de dix-sept condamnations pour violences, outrages et agression sexuelle et il a déjà séjourné en prison. Une expertise psychiatrique révèle chez lui un comportement psychotique et paranoïaque. Le ministère public affirme que "le prévenu est incapable de s'insérer dans la société". Le tribunal le reconnaît finalement coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à cinq ans de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il frappe son ex-femme et tente de l'étrangler

Vire : ivre et contrarié, il menace tout le monde avec un couteau

Normandie : son rival drague sa compagne, il le poignarde

Rouen : il agresse sa compagne avec une hache

Rouen : éconduit, il agresse son rival