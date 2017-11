Rouen : éconduit, il agresse son rival

Jugé en comparution immédiate devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) lundi 30 octobre 2017, un homme est accusé de violences avec arme en s'introduisant par la ruse au domicile de son ex-compagne et de rébellion aux forces de l'ordre.

C'est dans la nuit du 1er au 2 octobre 2017 qu'Hakim Mehdi, 26 ans, se présente au domicile de son ex-compagne à Rouen (Seine-Maritime), et dont il est séparé depuis quelque temps, pour "discuter", prétend-il. Celle-ci n'ouvre pas la porte et lui demande de partir. Elle raconte à la barre que le prévenu, devenu furieux, enfonce la porte d'un coup de pied et pénètre dans l'appartement "en furie", lui portant des coups au corps. Mais sa colère redouble lorsqu'il aperçoit un homme que sa compagne héberge et qu'il considère immédiatement être un rival. Il saute sur l'inconnu et lui assène plusieurs coups de couteau qu'il porte toujours sur lui et les deux protagonistes roulent à terre. La jeune femme appelle la Police qui découvre son ami en sang.

Aucune limite dans la violence

Il est interpellé avec difficulté tant il se débat en injuriant les policiers et en blessant l'un d'entre eux d'un coup de poing au visage. Placé en garde à vue, il ne reconnaît pas les violences perpétrées à l'encontre de son ex-compagne mais confesse ses problèmes d'alcool. On notera aussi huit condamnations portées à son casier judiciaire pour dégradations et recel. Pour la partie civile, "la vie était devenue impossible pour la victime", et pour le Procureur, "le prévenu ne connaît aucune limite dans la violence". Sa défense rappelle que "le prévenu n'a rien prémédité".

Reconnu coupable, le tribunal le condamne à dix-huit mois de prison dont deux assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

