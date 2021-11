Rouen. Rouen : un voleur de voiture "immature"

Venu vivre à Rouen (Seine-Maritime) chez son oncle car il était menacé à Paris où il résidait, Romain Constans, 21 ans, se rend coupable de vol de voiture à Darnétal (Seine-Maritime) le 17 octobre 2017. Le véhicule n'est pas en état de marche mais reste stationné au domicile de la propriétaire. Il parvient néanmoins à le faire démarrer et s'enfuit. C'est un ami de la victime, qu'il sait être chez elle, qui voit passer la voiture devant lui. Il avertit la Police qui retrouve le véhicule et somme le conducteur de s'arrêter. Refusant d'obtempérer, il redémarre en trombe, forçant le passage devant le véhicule de Police qui s'est mis en travers pour le stopper. Il détériore au passage la portière de la voiture des policiers et roule à vive allure vers Darnétal. Puis il s'arrête soudain et prend la fuite à pieds.

Immature et inconscient

C'est une autre patrouille de Police qui le retrouve, reconnaît l'auteur du délit et le place en garde à vue. Une analyse sanguine confirme l'alcool absorbé. "J'ai paniqué, je regrette tout ça", dit-il à la barre. Son casier judiciaire comporte seize mentions pour port d'arme et violences, ainsi qu'une condamnation en juillet 2015 pour faits similaires, le plaçant donc en situation de récidive légale à l'audience du vendredi 20 octobre 2017. Pour la partie civile, "les faits démontrent l'inconscience et l'immaturité du prévenu". Pour le Procureur, "les infractions constatées sont largement condamnables". La défense du prévenu affirme qu'"il a pris conscience de sa situation".

Reconnu coupable, le Tribunal le condamne à deux ans de prison dont un assorti du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

