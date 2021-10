Saint-Lô. Parcoursup : c'est le dernier jour pour valider ses vœux !

Les élèves de terminale ont jusqu'à 18h mardi 13 mars 2018 pour inscrire leurs vœux sur la nouvelle plateforme Parcoursup, pour leurs études supérieures. Certains s'y sont pris à l'avance, d'autres y ont passé leur week-end. Les élèves auront jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier, avec l'ajout d'un CV et de quelques lignes de motivation.

Alice, Marin et Simon, âgés de 17 et 18 ans, sont en terminale au lycée Le Verrier de Saint-Lô (Manche). Ils se destinent à des études supérieures scientifiques ou en science du langage. Ils ont pu compter sur l'aide de leurs profs et conseillers d'orientation, notamment, et jugent cette nouvelle plateforme plutôt réussie :

Calendrier serré

Les réponses aux choix des élèves de terminale commenceront à tomber à partir du 22 mai. Le ministère indique qu'il a pour objectif qu'au moins deux tiers des réponses tombent avant les épreuves écrites du bac, qui démarrent le 18 juin.

