Caen. Les retraités dans la rue à Caen jeudi 15 mars : leurs pensions à la baisse

Les retraités ne sont pas une variable d'ajustement et ils comptent bien le faire entendre. Jeudi 15 mars 2018, à Caen (Calvados), ils vont manifester place du théâtre à partir de 10h30 à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, CFE-CGC, FSU, Solidaires).

Ils veulent retrouver leur pouvoir d'achat diminué depuis le 1er janvier 2018 par l'augmentation de la CSG (contribution sociale généralisée) de 1,7 point soit une hausse de 25%. "À titre d'exemple, un couple avec 970 € de pension pour l'un et 1 010 € pour l'autre perdent ensemble 34 € par mois soit 404 € par an", explique Jean-Luc Lemarois, secrétaire général de l'USR/CGT14.

"Les retraités ont le droit de vivre normalement"

L'intersyndicale demande une réévaluation annuelle des pensions au minimum de 300 € immédiatement, "ne serait-ce que pour rattraper ce qu'on a perdu c'est quinze dernières années", avance Claude Gautrais, représentant CGT des retraités du Calvados. "J'ai 60 ans et une retraite de 1 200 €. Ma mère vient d'avoir un accident et j'ai un de mes enfants qui est au chômage. Je dois aider financièrement une génération au-dessus et en dessous de moi alors avec une pension qui baisse, ça n'est pas possible".

Au niveau national l'intersyndicale des retraités a demandé à être reçue par le président de la République et n'a pour l'instant pas eu de réponse. "On est vraiment méprisé. Les retraités ce sont des gens qui ont bossé avant, leur retraite ça n'est pas du vol, c'est un droit. Les retraités ont le droit de se divertir, de se cultiver, d'aller en vacances de faire du sport, de vivre quoi".

A LIRE AUSSI.

Les retraités interpellent les candidats sur "la baisse de leur pouvoir d'achat"

Les retraités dans la rue pour dénoncer la hausse de la CSG

Calvados : des retraités dans la rue à Caen pour plus de pouvoir d'achat