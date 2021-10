Court métrage. Kino Caen : le court-métrage fait son cinéma

Pour cette 7e édition, qui se déroule du vendredi 16 au vendredi 23 mars 2018, Kino Caen (Calvados) prend un véritable virage en s'associant à la fête du court-métrage. Pour le reste, rien ne change et le principe reste le même : tourner, monter et diffuser des courts-métrages. Autre nouveauté, les projections sont organisées dans différents lieux, ainsi que des concerts, des performances et surtout à un tournage participatif ouvert à tous.

La ville se transforme en décor de cinéma !

Ce festival a à cœur de réunir tous les passionnés du cinéma en différents lieux. Amateurs et professionnels ont 72 heures pour imaginer un scénario, trouver une équipe et monter un court-métrage. Un véritable challenge !

Il est donc possible de tomber au coin de la rue sur une équipe en plein tournage. Aucun prix n'est décerné, tout repose sur le simple plaisir de participer et il y en a pour tous les styles. Kino Caen, ce sont aussi des rencontres avec des professionnels du cinéma, un ciné bruitage, des tournages participatifs, une projection itinérante, des ateliers fond vert, des concerts d'artistes régionaux…

Pratique. Du vendredi 16 au vendredi 23 mars avec le Lux, amphi d'aure, église du vieux saint sauveur. Entrée libre

