Caen. Le Rassemblement national "pour enfin accéder au pouvoir", selon une élue FN de Normandie

Le Front National deviendra-t-il "Rassemblement National" ? C'est en tout cas la proposition faite par sa chef de file Marine Le Pen, à l'issue du XVIe congrès du FN qui s'est conclu dimanche 11 mars 2018 à Lille. Le changement de nom ne s'opèrera qu'après le vote des adhérents ces prochaines semaines. Et forcément, à la suite de à cette annonce, les avis divergent au sujet de cette proposition, même si de nombreux militants et élus estiment ce changement nécessaire.

Nostalgie bien présente

"Je ne suis pas très fan, car pour moi le Front National c'est le parti que j'ai intégré, estime par exemple Christelle Lechevalier, Conseillère régionale FN de Normandie, originaire du Calvados. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça aujourd'hui, avec un vrai combat civilisationnel à opérer, et il faut voir comment rassembler plusieurs lignes pour n'en former qu'une seule et enfin accéder au pouvoir".

Christelle Lechevalier, conseillère régionale FN de Normandie.

"Ce nom, Front national, est porteur d'une histoire épique et glorieuse que personne ne doit renier. Mais vous le savez il est pour beaucoup de Français un frein psychologique", a soutenu Marine Le Pen.

Suite à ce Congrès, le Normand Nicolas Bay, également conseiller régional du FN en Normandie, arrive désormais en troisième place dans la hiérarchie du nouveau Conseil National du parti d'extrême droite.

Un grand merci à tous les adhérents du @FN_officiel qui me témoignent de leur confiance en me plaçant à la 3ème place de notre nouveau Conseil National. Ils peuvent compter sur la solidité de mon engagement au service de notre combat pour la France.#CongrèsFN2018 pic.twitter.com/kODKjJm3zn — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 11 mars 2018

