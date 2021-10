Cherbourg. Cherbourg : l'homme aux 80 marathons à courir en trois mois est parti

L'homme aux 80 marathons à parcourir en quelques semaines, est parti de Cherbourg, en milieu de matinée, samedi 10 mars 2018. André Eloumou, un habitant de Cherbourg, s'est lancé dans un défi incroyable : rallier Rabat au Maroc, en trois mois. Après une longue préparation, il avait hâte de partir, en toute sérénité et dans le calme :

André Eloumou au micro de Benoît Merlet. Impossible de lire le son.

Une pensée pour son père

Il entend parcourir en moyenne une trentaine de kilomètres par jour avec un sac de plus de 7 kg sur le dos. "Soit l'équivalent de 80 marathons, précise-t-il. "Pendant un an et pour me préparer, c'était très strict. C'était trois ou quatre sorties par semaine, de deux heures minimum. Là, j'avais hâte que ça commence vraiment."

Son défi n'a aucune visée politique. Il assure être animé par des motivations personnelles, et souhaite notamment au travers de cette performance, rendre hommage à son père qui avait rallié la Mauritanie à pied depuis le Cameroun.

A LIRE AUSSI.

"Noir c'est noir", Johnny est parti

Taïwan: 70 ans après, les victimes demandent justice pour un massacre

En Namibie, les victimes du génocide de 1904 en quête de réparations

Partition de l'Inde: 70 ans après, les collecteurs de mémoire luttent contre le temps

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril