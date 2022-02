Cherbourg-Octeville. Il va traverser les États-Unis en courant

Après une course de 3 000 km entre Cherbourg (Manche) et Rabat, au Maroc, en mars 2018, le Cherbourgeois André Belibi Eloumou se lance un nouveau défi : traverser les États-Unis en courant. Il s'est envolé pour New York ce mardi 29 octobre 2019 et partira de Brooklyn le vendredi 1er novembre, pour un parcours à travers une dizaine d'États pour une arrivée prévue le 7 mars 2020, à Santa Monica, Los Angeles. Son périple va durer plus de cinq mois à hauteur d'une cinquantaine de kilomètres par jour, et ce, en plein hiver. André nous livre les étapes de son parcours et ce qui le motive à faire ça :

Une course inédite pour le marathonien habitué aux challenges. "J'ai réellement commencé à m'entraîner au mois d'avril 2019. Je cours trois fois par semaine entre 20 et 25 kilomètres, sans compter les séances de musculation". En plus des séances d'entraînements, ce coach sportif a enregistré 108 podcasts qui seront diffusés à chaque étape de son périple sur son site internet. "J'avais envie de partager l'histoire de chacune de ces villes avec les gens, mais surtout de suivre les traces des flux de migrations successifs aux États-Unis."

À travers cette course, André Belibi Eloumou veut diffuser un message de tolérance vis-à-vis de tous les peuples, mais aussi rendre hommage à son père, Camerounais qui a émigré jusqu'en France dans les années 70. Sa démarche est aussi celle de la persévérance. "Je veux montrer aux gens que quand on veut, on peut" a-t-il affirmé. André a ouvert une plateforme de crowdfunding sur son site. Tous les dons iront à un programme de l'ONU, intitulé USA for UNHCR, dédié à l'éducation des enfants réfugiés.