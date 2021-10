Canal+ va permettre à tous ses abonnés de regarder les "Enfoirés" sur TF1

"On va ouvrir le signal pour cette émission. (...) Il est hors de question pour nous de pénaliser une cause telle que celle des Restos du coeur et de pénaliser les Enfoirés", a affirmé sur franceinfo le dirigeant, saluant une émission à but caritatif qui rassemble chaque année l'une des meilleures audiences à la télévision.

