La supérette se transforme en médiathèque à Blainville

Le pari pour 2012 est osé. Pour dynamiser le centre de Blainville-sur-Orne, commune de 6 000 habitants installée à 7 kilomètres au nord de Caen, les élus n’ont pas hésité à récupérer l’ancienne supérette Proxi, en manque de repreneurs, pour la transformer en médiathèque. “Un besoin pour les Blainvillais”, assure Pierre Couespel, adjoint à la culture.

Le défi du numérique

De plain-pied, la future médiathèque s’étendra sur 575 m2 contre 160 pour la bibliothèque actuelle. En complément des pôles de lecture classiques - tout-petits, enfance, adolescents, adultes - elle sera dotée d’une dizaine d’ordinateurs et d’un espace d’exposition de 60 m2. “Il a fallu faire du neuf avec du vieux, abaisser les fondations de 2,5 mètres et aménager une extension de 180 m2”, explique Pierre Couespel qui tient à souligner la volonté des élus “d’offrir une structure moderne au grand public”. Si les tablettes numériques ne font pas partie du projet, elles pourront venir compléter l’infrastructure informatique. Mais les ouvrages ne seront pas uniquement consultables en numérique. La structure abritera entre 18 000 et 20 000 documents, livres et autres périodiques “en dur”.

Au coeur de la ville

L’avènement de cette médiathèque, dont l’inauguration est programmée pour le week-end des 8 et 9 septembre 2012, doit apporter une petite cure de jouvence à un centre-bourg qui en a besoin. D’une capacité d’accueil de 200 personnes, elle a pour but de rayonner sur le cœur de Blainville, tout en participant à son renouvellement urbain. Pour remplir cet objectif, la mairie appliquera à la médiathèque une amplitude horaire deux fois supérieure à celle de la bibliothèque actuelle.