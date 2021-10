Caen. Droits des femmes : "Soyons vigilants sur les emplois de demain"

La journée internationale des droits des femmes, jeudi 8 mars 2018, est marquée par les récentes actualités et la libération de la parole qui l'a accompagné avec les #BalanceTonport et #Metoo.

La lutte contre les violences et pour l'égalité se poursuit. À la veille de cette journée, l'INSEE a publié une étude sur les inégalités dans le milieu professionnel en Normandie.

• Lire aussi. Femmes/hommes au travail : les inégalités s'estompent en Normandie



Marion Perrier, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest. Elle est venue les commenter au micro de Pierre Durand-Gratian.

Marion Perrier, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité Impossible de lire le son.

"On a baissé l'écart de taux d'emploi de plus de 11 points en 15 ans, mais un écart d'environ six points perdure", constate-t-elle. Elle a tenu à se projeter dans l'avenir pour lancer des pistes de réflexion visant à améliorer la situation.

Projection sur l'avenir

"Il faut travailler avec les plus jeunes, pour que les filles et les garçons s'orientent vers ce qu'ils ont envie de faire. Qu'une femme fasse de la mécanique si elle en a envie." Elle tient à rester vigilante également à l'égard des métiers issus des nouvelles technologies. "On voit bien qu'avec les métiers du numérique, on a un travail à faire. Tous ceux qui orientent vers ces métiers doivent être attentifs pour qu'on ait une vraie mixité dans les emplois de demain."

A LIRE AUSSI.

Femmes/hommes au travail : les inégalités s'estompent en Normandie

Les femmes gagnent toujours moins et s'occupent plus des enfants

Journée des droits des femmes: entre dynamique #Metoo et "bulles de régression"

Fonction publique: les inégalités hommes-femmes ont la vie dure

Des podiums aux magazines, les mannequins africains courtisés