Caen. De nouveaux horizons pour la Cité de la Mer, avec le soutien de l'Europe [Publireportage]

L'Europe investit sans faire de bruit, mais elle investit beaucoup en Normandie. Reportage dans l'un des sites les plus fréquentés de Normandie : la Cité de la Mer à Cherbourg. Le musée ne cesse de se moderniser pour attirer toujours plus. Tout cela ne serait pas possible sans une aide conséquente de l'Europe.

Les nouvelles technologies à la Cité de la Mer

C'est un projet à 1 869 549 euros qui est mené entre 2014 et 2020. L'objectif : moderniser l'architecture et la scénographie des installations pour inclure les nouvelles technologies dans le système culturel.

"L'Océan du Futur", parcours déployé sur 3 étages, accueille désormais de nouveaux espaces multimédias ainsi que des aquariums pour découvrir de manière ludique le rôle essentiel des océans. Des procédés technologiques, visuels et sonores ont été mis en place pour rendre l'expérience plus interactive avec des installations nouvelles : une borne de réalité virtuelle pour partir à la découverte du plancton ; des salles de projection d'écrans tactiles ou encore des tables numériques pour s'immerger dans les fonds marins.

Ce projet est essentiel au dynamisme économique et touristique de la région Normandie. Ce que l'on ne dit pas c'est que plus d'un tiers de ce chantier a été financé par l'Europe.

Un fond européen dédié aux régions

Pour que l'Europe soit ainsi associée financièrement à des projets régionaux, des fonds particuliers sont mis à disposition : le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) est notamment le pilier de la politique de cohésion des territoires de l'Union européenne. Au total, plus de 350 milliards d'euros sont investis pour la période 2014-2020, permettant ainsi de financer des projets régionaux ayant un impact sur les vies de millions d'Européens.