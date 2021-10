Noël de glace et de glisse au Zénith de Caen

De quoi faire briller les yeux de nos chers bambins pour les fêtes de fin d’année.

Le spectacle, organisé sous la forme d’un conte familial est réalisé sous le double signe de l’humour et de la virtuosité. Le désopilant Bébé Charli, trublion du petit écran, se voit confier par le Père Noël, la mission de retrouver les jouets dérobés aux enfants...

Les aventures s’en suivent, animées par le dragon blanc et les artistes du cirques fantastique des “Farfadais” et accompagnés par les patineurs artistiques du “Crystal Ice Show”. Et qui sait, peut-être que le Père Noël viendra saluer les plus jeunes !

Pratique. C’est au Zénith de Caen, samedi 17 à 17h15 et dimanche 18 décembre à 10h30 et 17h30. Infos et billetterie : www. zenith-caen.fr