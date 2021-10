Les visiteurs, qui compteront pour un tiers de la note, peuvent voter pour élire le sapin le plus beau, le plus créatif et le plus festif. Les deux autres tiers de cette note dépendront des membres du jury du centre Juno Beach. Le Père Noël canadien annoncera les résultats le 22 décembre à 11h, et les sapins seront visibles dans le hall du centre.