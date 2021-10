Le-Havre. Football (Ligue 2, 28e journée) : Le Havre lâche prise à Lorient

Le match

Le HAC n'avance plus : un seul point glané sur les neuf derniers mis en jeu. Rapidement menés à Lorient, à la suite d'un joli but inscrit par Hamel (1-0, 16e), les Ciel et Marine n'ont fait qu'étaler leur impuissance face à des Lorientais qui restaient pourtant sur quatre matches sans victoire à domicile.

Le pire classement cette saison

Comme face à Bourg-en-Bresse, lors de la précédente journée, les Havrais ne se sont pas créé une seule occasion franche, malgré les entrées en seconde période d'Assifuah, Andriatsima et Dzabana, dont c'était la première apparition en L2. Relégué en 8e position, son pire classement depuis le début de saison, le HAC semble bien trop fragile pour atteindre ses rêves de Ligue 1. Son bilan à l'extérieur face aux équipes du top 10 est tout simplement effroyable : 6 défaites pour une seule victoire (face au Paris FC).

Le vendredi 9 mars 2018, les Havrais ne pourront se permettre un nouveau faux pas sous peine de décrocher pour de bon. Ce sera face à Clermont, la dernière formation à les avoir battus au Stade Océane. C'était il y a un an quasiment jour pour jour.

Le but

16e : Servi par Le Goff, Hamel, dos au but, prend le meilleur sur Bain avant de pivoter et d'armer une frappe victorieuse du pied gauche.

Lorient - HAC : 1-0

La fiche

Arbitre : Mme Frappart. Spectateurs : 8 036.

But Lorient : Hamel (16e)

Avertissements Havre AC : Youga (20e), Bese (81e)

FC LORIENT : Petkovic - Rose, Moreira, Saad, Le Goff - Lemoine (Wajda, 86e) Guendouzi - Bouanga (Courtet, 90e+4), Marveaux (c), Wissa - Hamel (Claude-Maurice, 90e+2). Ent : Mickaël Landreau.

HAVRE AC : Balijon - Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly - Youga (Assifuah, 65e), Lekhal - Ferhat, Fontaine (c), Gory (Dzabana, 80e) - Mateta (Andriatsima, 70e). Ent : Oswald Tanchot.

