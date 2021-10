Travaux. Aux portes de Cherbourg, le rond-point des Marettes en travaux

C'est une zone sur laquelle circulent plusieurs milliers de véhicules chaque jour, qui relie la RN13 à Cherbourg-Octeville, via La Glacerie (Manche).

Des travaux de réfection de la chaussée seront effectués du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018, au niveau du rond-point des Marettes, qui permet d'accéder notamment à l'hippodrome, Jardiland, Auchan, Buffalo Grill ou Burger King.

Le plan des travaux, réalisés par l'entreprise Colas. - DR

• Dans le sens RN13-La Glacerie : une déviation est mise en place dès le rond-point Malraux, en amont du rond-point des Marettes. Pour rejoindre Cherbourg il est préférable d'emprunter l'axe nord-sud. En revanche, l'accès au Parc d'Activités des Marettes reste possible.

• Dans le sens La Glacerie-RN13 : une déviation est mise en place via la rue Pierre et Marie Curie puis l'avenue de la Banque à Genêts. Elle permettra d'accéder au centre commercial Cap'Nor et à l'hippodrome.



Ces travaux, initialement prévus en juillet 2017, avaient été reportés à la demande des commerçants. En cas de mauvaises conditions météorologiques, ils seront repoussés du 16 au 20 juillet 2018.