Exposition de sapins de Noël originaux à Courseulles sur mer

Venez vous immerger dans l'esprit de Noël avec cette inititative originale du centre Juno Beach. Ils ont demandé à des associations et écoles de Courseulles de mettre en marche leur imagination et décorer un sapin de Noël en rapport avec le thème de leur passion.

Les participants ont réfléchi et ont été plus inventifs les uns que les autres. Tous ces sapins décorés sont visibles dans la même pièce, dans le hall du centre Juno Beach (visite du centre non obligatoire). Ils seront jugés par vous tous. Selon les critères de prix, vous choisissez votre sapin préféré et les lauréats seront récompensés par des cadeaux.

Les votes ont lieu jusqu'au 22 décembre et les sapins resteront visibles jusqu'au 31. RDV tous les jours (sauf samedi 24 et dimanche 25 décembre) de 10h à 17h. Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.junobeach.org

Ecoutez Nathalie Worthington nous décrire cette exposition: