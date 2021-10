Rouen. À Rouen, les 24h motonautiques repartent à la conquête du public

Du haut de leurs 55 ans, les 24h motonautiques de Rouen (Seine-Maritime) sont devenues plus qu'une simple course de bateaux sur la Seine. Selon ses organisateurs, c'est même le troisième événement le plus apprécié de la ville aux cent clochers, après l'Armada et Cathédrale de lumières. En 2017, près de 200 000 spectateurs s'étaient ainsi massés sur les quais et les ponts pour voir passer les bolides. Excusez du peu.

Mais pour ne pas rester sur leurs acquis, les organisateurs de la course veulent lui donner un petit coup de jeune. Une zone devrait donc être créée pour concentrer les animations et toucher un nouveau public. "On dit bien que l'on va au stade de football, au stade de rugby... Maintenant, on pourra dire que l'on va au stade nautique", présente Franque-Emmanuel Coupard, président du Yacht club de Rouen qui organise les 24h.

Retour des écrans géants

Concrètement, une zone sera délimitée entre les ponts Corneille et Boieldieu "par des fanions et des drapeaux". Le public pourra y suivre la course sur des écrans géants, qui vont faire leur retour après quelques années d'absences pour faciliter la compréhension de la course et la lecture du classement. "On pourra suivre la course car près de 80% du circuit seront filmés par des caméras", annonce Franque-Emmanuel Coupard. Les spectateurs pourront aussi être plus près des paddocks et suivre les moments-clés de la course, comme les changements de pilote ou les ravitaillements.

Offrir des animations au public, c'est bien, mais encore faut-il réussir à le faire venir sur place. Pour convaincre les plus indécis, les organisateurs vont affréter le petit train touristique de la ville pour pouvoir faire des navettes depuis le centre-ville et la rive gauche jusqu'au stade nautique. Cette fois, le public n'aura vraiment pas d'excuses pour passer à côté de l'événement.

La course se déroulera les lundi 30 avril et mardi 1er mai 2018.