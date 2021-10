Agression : ça n’était pas Roméo au balcon

Peu de temps après sa rupture, elle rencontre un autre homme qui très vite considère leur enfant “comme sa fille”. Le vrai père se sent évincé et n’entend pas se faire éliminer de la vie de sa fille sans réagir. Lundi 28 novembre, pour montrer qu’il existe encore, il escalade le balcon de l’appartement de son ex-conjointe et pénètre dans le salon. Des actes qui entraînent l’intervention de la police. P.B est porteur d’un cutter et de résine de cannabis dont il est un consommateur régulier.



En comparution immédiate, vendredi 2 décembre, sont révélées deux autres comparutions prévues le 8 décembre pour vol et menaces et le 7 mars pour des faits de dégradation. Fragile, ce jeune homme sous traitement anxiolytique n’arrive pas à trouver sa place dans la société et ne supporte pas la privation de sa vie de père. P.B a été condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, avec un suivi socio-judiciaire de trois ans. Il devra verser 600 € de dommages et intérêts au couple agressé.