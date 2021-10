Argences : les voleurs sont en maillot de bain !

L’autre arrive, embarque les bouteilles à l’intérieur de son blouson, et ressort par la porte “sans achat”. Le premier reprend le chariot et passe en caisse pour des babioles.

Le manège est repéré par les caméras de vidéo surveillance et les acolytes sont retenus par les vigiles. Au poste de police, surprise ! Les deux hommes d’origine roumaine ont des antécédents judiciaires et portent des maillots de bain une pièce pour femmes comme sous-vêtements. L’un des prévenus explique que c’est pour son mal de dos…

A l’audience de comparution immédiate du 2 décembre, le président ironise : “Soyons clairs, vous ne venez pas en France pour du tourisme, vos séjours sont destinés à voler”. Assistés d’un interprète, les hommes ne démentent pas. Tous deux ont déjà été jugés pour vols à Argentan et à Lisieux.

C.C, 21 ans, a été condamné à un mois de prison ferme, et son complice, P.C, 25 ans, en récidive, à quatre mois ferme. Ils ont été immédiatement incarcérés.