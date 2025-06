Le Havre. Une sexagénaire se casse le bras en voulant faire fuir des voleurs de chez elle

Les policiers ont été appelés, mardi 17 juin à 21h rue Flore au Havre pour un vol par effraction en réunion. Deux personnes, fortement alcoolisées, ont pénétré dans la cave d'une habitation pour y dérober plusieurs objets alors que les occupants de la maison étaient présents sur les lieux. Alertée par des bruits dans le sous-sol, la propriétaire âgée de 62 ans s'est approchée de la porte séparant le sous-sol du rez-de-chaussée que les malfaiteurs tentaient de forcer.

Ses cris ont fait fuir les voleurs

C'est alors que la sexagénaire a glissé sur un tapis et s'est blessé le bras puis s'est mise à hurler. Ses cris ont fait fuir les deux voleurs qui ont été surpris ensuite par son fils et sa belle-fille, puis par les forces de l'ordre appelées juste avant. L'un des suspects a été arrêté avec un sac à dos dans lequel se trouvaient plusieurs objets entreposés dans le sous-sol de la maison, entre autres une paire de jumelles, des parfums, des DVD, des porte-clés et une bouteille d'alcool. La propriétaire des lieux a été ensuite emmenée à l'hôpital.