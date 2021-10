Le-Havre. Football (Ligue 2, 27e journée) : Le Havre, quelle tristesse !

Le match

Des travées encore plus clairsemées qu'à l'accoutumée, un froid glacial, une pelouse en mauvais état : ce HAC - Bourg-en-Bresse n'avait rien de glamour. Mais au moins pouvait-on espérer que les Havrais, invaincus à domicile depuis près d'un an, se refassent une santé morale après leur déconvenue à Sochaux (3-2). Que nenni ! Face à des Bressans pourtant réputés pour leurs largesses défensives (58 buts encaissés depuis le début de saison), les Ciel et Marine éprouvaient les pires difficultés à produire du jeu et plus encore à se créer des occasions. Ils devaient donc s'en remettre à un coup franc de Ferhat, de peu à côté, pour animer un tant soit peu la rencontre (40e). Pas de quoi contenter, et on peut le comprendre, des supporters frustrés, qui accompagnaient sous les sifflets la rentrée au vestiaire de leurs favoris.

Tout près de la catastrophe

Il ne se passait pas grand-chose de plus transcendant en seconde période. Les Havrais tentaient bien de mettre un peu de rythme, mais en dehors de deux coups de tête, l'un de Moukoudi trop enlevé (48e), l'autre de Youga capté par Amiot (55e), ou encore d'une frappe trop écrasée de Ferhat (64e), ils se montraient toujours aussi empruntés. Le HAC frisait même la correctionnelle quand à la conclusion d'un contre emmené par Nsimba, Court trouvait le chemin des filets. Mais son but était refusé pour hors-jeu (64e). Même l'entrée en jeu de Guitane (66e) ne changeait rien à l'affaire et c'est donc sur un triste 0-0 que les Ciel et Marine, désormais 7e, tournaient le dos à cette rencontre. Et sous la bronca du public.

La fiche

Arbitre : M. Dos Santos. Spectateurs : 5 847

Avertissements HAC : Coulibaly (33e) ; Bourg-en-Bresse : Saint-Ruf (83e)

HAC : Balijon – Coulibaly, Moukoudi, Bain, Camara – Youga, Lekhal – Ferhat, Fontaine (Assifuah, 81e), Bonnet (c) (Guitane, 66e) – Mateta (Andriatsima, 75e). Ent : Oswald Tanchot

BOURG-EN-BRESSE : Callamand – Martin, Saint-Ruf, Amiot, Pierre-Charles – N'Diaye, Martins Pereira – Court (Koubemba, 71e), Heinry (c), Sarr (Nsimba, 68e) – Merdji (Begue, 78e). Ent : Hervé Della Maggiore

